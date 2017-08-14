В Краснодаре подготовили карту планировки Музыкального микрорайона

Подготовленные материалы 14 августа обсудили на аппаратном совещании в администрации города.

Схему будут использовать для дальнейшей работы по подготовке проекта планировки территории для обеспечения микрорайона инженерной инфраструктурой, строительства дорог и тротуаров.

В настоящее время подготовили архивную топографическую съемку территории, ограниченной улицами Московская — имени Петра Метальникова — Российская — Ангарская с прорисовкой на ней существующих дорог, проездов и многоквартирных жилых домов. Также разработали схему расположения многоквартирных жилых домов и подготовили сводный реестр застройщиков, которые вели строительство на этой территории.

Департамент архитектуры и градостроительства подготовил проект технического задания на подготовку документации по планировке территории для размещения дорог, сетей инженерно-технического обеспечения. На базе этих данных МУП «Горкадастрпроект» провело работу по прорисовке Музыкального микрорайона и внесло предложения по развитию существующей транспортной сети и перспективному развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас идет передача в муниципальную собственность нескольких участков дороги по улице имени Есенина, которые ранее находились в частной собственности одного из застройщиков микрорайона, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара Евгений Первышов 6 марта поручил провести открытый конкурс на выборы заместителя главы администрации Калининского сельского округа, который будет принимать участие в решении проблем Музыкального микрорайона. Куратором 22 мая выбрали Виталия Катунина. Он отчитался о проделанной на данный момент работе 10 августа.

Подробнее о ситуации в Музыкальном микрорайоне Краснодара читайте здесь.

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