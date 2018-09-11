В Краснодаре подготовили технику для ликвидации возможных подтоплений

По состоянию на 18:00 11 сентября в Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступали обращения граждан о подтоплениях на проезжей части улиц.

По информации Краснодарского гидрометцентра вечером в краевом центре возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений — 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С.

«Все заявки будут отрабатываться МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта». Для работы готовы 11 вакуумных машин. При необходимости число откачивающей техники может быть увеличено. После прошедшего дождя общественный транспорт работает в обычном режиме», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112 (набор по городскому и мобильному телефонам), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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