В Краснодаре подорожает проезд в автобусах четырех пригородных маршрутов

С 11 декабря в автобусах 131А, 141А, 161А и 189А при расчете стоимости проезда будут применять новый тариф, установленный перевозчиками.

Размер действующего тарифа в размере 1,57 рублей за 1 км увеличится на 25 копеек и составит 1,82 рублей.

«Сохранятся льготы для отдельных категорий граждан, в том числе будут принимать талоны, дающие право на скидку 50% и льготные пригородные электронные билеты, по которым стоимость одной поездки составляет 15 рублей», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Архипов объяснил, что плату на пригородных муниципальных маршрутах рассчитывают исходя из километража поездки и тарифа за километр. То есть если проехать весь маршрут — от начальной до конечной остановки — размер платы будет максимальным, а если зайти, например, на середине маршрута, то стоимость проезда будет ниже.

Перевозчики на регулярных маршрутах по нерегулируемым тарифам самостоятельно устанавливают тарифы на проезд. Действующий на этих маршрутах тариф не пересматривался более трех лет — с мая 2015 года, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

С 11 декабря цена за проезд составит:

В автобусах № 131А в прямом и обратном направлениях максимальная стоимость — 47 рублей. От остановки «ЦКР» до поселка Дачи — 26 рублей, от остановки «Дачи» до поселка Белозерного — 21 рубль.

В автобусах № 141А в прямом направлении максимальная стоимость — 58 рублей, в обратном — 59 рублей. От остановки «Краснодарская ТЭЦ» до остановки «Поворот на дачи хутора имени Ленина» — 31 рубль. Между хутором имени Ленина и станицей Старокорсунской в прямом направлении — 27 рублей, в обратном — 28 рублей.

В автобусах № 161А в прямом направлении — 37 рублей, в обратном — 38 рублей.

В автобусах № 189А в прямом и обратном направлениях максимальная стоимость — 31 рубль.

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