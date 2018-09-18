В Краснодаре подростка посадили на пять лет за закладки с «синтетикой»

Приговор в сентябре вынес Ленинский районный суд кубанской столицы.

По версии следствия, в октябре 2017 года 17-летний житель Усть-Лабинского района вместе с неустановленным соучастником через мессенджер на телефоне получил информацию о месте, в котором спрятан приготовленный к сбыту синтетический наркотик. После этого злоумышленник забрал его из тайника, чтобы дальше распространять в Краснодаре через закладки.

Парня задержали полицейские, при нем у него нашли и изъяли 17 свертков с наркотиком. Один из свертков он оставил в качестве закладки во дворе многоквартирного дома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд назначил несовершеннолетнему пять лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Приговор не вступил в законную силу.

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