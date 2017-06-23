В Краснодаре подросток украл купюроприемник из автомата с напитками

Злоумышленника поймали на улице с поличным, ущерб составил около 3 тыс. рублей.

Во время патрулирования на Платановом бульваре участковый обратил внимание на подростка, который пытался убежать от преследовавшего его мужчины. Участковый вмешался, чтобы выяснить, почему мужчина преследует парня. Оказалось, что тот обслуживает уличные автоматы по розливу напитков. При помощи спецпрограммы на своем мобильном он получил оповещение о попытке взлома торгового аппарата.

Работник приехал к автомату и обнаружил, что купюроприемник с деньгами похищен. Мужчина расспросил очевидцев и увидел злоумышленника на соседней улице, после чего начал его догонять, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД по Краснодару.

У 16-летнего местного жителя полицейские нашли похищенный купюроприемник и нож, при помощи которого он вскрыл автомат. Выяснилось, что аналогичным способом подросток похитил еще два купюроприемника на соседних улицах.

Общий ущерб от его действий подростка составил около 3 тыс. рублей. Полиция проводит проверку, по результатам которой вынесут процессуальное решение.

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