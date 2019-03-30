В Краснодаре подведут итоги Недели ГТО

Спортивный праздник стартует утром 30 марта на Театральной площади краевой столицы.

С утра на площади установят оборудование ГТО. Во время праздника вручат 40 золотых значков, десять из которых получат представители Союза пенсионеров Карасунского округа. Также стартует городской фестиваль студенческой молодежи «Готов к труду и обороне». Для участников фестиваля развернут шесть тестовых и две информационные станции.

В течение дня каждый желающий сможет сдать нормативы: наклон на гимнастической скамье, сгибание — разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, поднимание туловища, челночный бег и рывок гири. Гости праздника на Театральной площади смогут принять участие в тематическом флешмобе.

Состоится концерт артистов творческих коллективов кубанской столицы. Поддержать физкультурников придут олимпийские чемпионы.

В Краснодаре работают около 120 стационарных мест тестирования на нормы ГТО: в парках, скверах, на площадках в жилых районах, также работают мобильные бригады спортивных судей с переносным оборудованием. Все это помогает горожанам тренироваться и улучшать свои результаты. Ежедневно в центр приходят более 100 человек, чтобы проверить уровень своей подготовки.

В Краснодаре число тех, кто занимается физической культурой и спортом, выросло более чем на 40 тыс. человек и составило почти 450 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 24 марта стартовала тематическая неделя, посвященная пятой годовщине внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в России.