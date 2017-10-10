В Краснодаре подвели итоги чемпионата края по тяжелой атлетике

В открытых соревнованиях приняли участие 110 юношей и 38 девушек.

Помимо кубанцев выступили и гости из Ростовской области, Адыгеи, Донецкой народной республики и Кабардино-Балкарии.

В общекомандном зачете первое место заняли девушки из ДНР. На второй строчке команда из Кущевской, замкнули тройку лидеров сочинские тяжелоатлетки.

Поддержали своих девушек из ДНР и юноши. У них третье место. Опередили их тяжелоатлеты из Горячего Ключа, они завоевали серебро. На первом месте — адыгейские спортсмены.

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