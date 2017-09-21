В Краснодаре подвели итоги экспедиции «Имя Кубани»

Авторы проекта вместе с жителями выбирали победителей в пяти номинациях — боевое, трудовое, духовное, молодое и благотворительное имя.

Акцию приурочили к юбилею региона. Она охватывает восемь десятилетий и призвана объединить поколения с 1937 года до наших дней. Своих кандидатов мог предложить каждый муниципалитет.

«Я не знаю ни одного района и муниципалитета, который бы не включился в эту работу. По-настоящему пересмотрели все архивы, проводили опросы, изучали своих героев. За этот год в общем списке заявок было 5 тыс. претендентов. Сами понимаете, каким сложным был отбор. Я надеюсь, у нас будут появляться новые имена , мы будем искать новых героев», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

В финале оказались 25 человек. Это медики, спортсмены, общественные деятели, аграрии, художники — люди, на которых держится житница и здравница России. Среди тех, кто получил почетный титул — писатель и Герой труда Кубани Виктор Лихоносов.

Все герои и их истории войдут в пятитомную летопись «Имя Кубани». Цикл фильмов по материалам просветительской экспедиции будут изучать на уроках школьники по всему краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поисково-просветительскую экспедицию «Имя Кубани» инициировали в краевом Заксобрании. Проект, посвященный 80-летию Краснодарского края, призван объединить поколения людей, без которых регион был бы другим.

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