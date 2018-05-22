В Краснодаре подвели итоги краевого фестиваля «Кубанский казачок»

Главный приз 27-го по счету творческого состязания завоевал Щербиновский район. Маленькие артисты вышли на сцену концертного зала Кубанского казачьего хора. В финал попали лучшие номера, которые прошли строгий отбор.

«Этот фестиваль очень важен для нас. Он позволяет сохранить и передать последующим поколениям нашу историю, нашу культуру, нашу веру. Я хочу сказать, что этот фестиваль уникален», — отметил первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк.

В этом году конкурс посвящен 80-летию художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко. Обладателем гран-при стал детский ансамбль народного танца «Богатица» из Щербиновского района. Теперь он представит край на 20-м всероссийском фестивале фольклорных коллективов «Кубанский казачок», который пройдет в июне в Сочи. Солистка вокального ансамбля «Веснушки» из Динского района победила в номинации «Солисты-вокалисты».

Фоторепортаж смотрите здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник