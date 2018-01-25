В Краснодаре подвели итоги краевой олимпиады по журналистике

Почти 70 школьников со всей Кубани 25 января получили награды за свои теле- и радиопроекты, печатные и интернет-публикации.

«Дети, которые занимаются в клубах, которые приезжают заниматься на факультете, профессионально формируют себя очень рано», — считает и. о. декана факультета журналистики КубГУ Валерий Касьянов.

Подарки победителям краевой олимпиады вручал директор телеканала «Кубань 24» Александр Палазов.

«Меня очень интересует телевидение. Скорее всего, если выбирать, в чем может реализовать себя журналист, то это будет телевидение», — сказала победительница краевой олимпиады по журналистике Анна Дыбля.

Статус победителя олимпиады даст школьникам дополнительные баллы при поступлении в вуз.

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