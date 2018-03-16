В Краснодаре подвели итоги краевой программы страхования жилья

В совещании приняли участие первый замминистра экономики региона Андрей Палий, замминистра ТЭК и ЖКХ Вадим Якушев, представители Фонда развития жилищного строительства и руководители ведущих страховых компаний.

На совещании шла речь о краевой программе по созданию единой системы добровольного страхования жилых помещений. Были подведены итоги ее трехлетней работы и перспективы развития, доступность для жителей и привлекательность для бизнеса.

Андрей Палий отметил, что для многих кубанцев вопрос страхования становится актуальным весной, в период паводков.

«Порядка 60% территории края находится в местах, подверженных влиянию стихии: разливы рек, аномальные ветра, выпады града, лесные пожары и прочее. По статистике, в районах, где есть река, ежегодно в это время подтапливается около 100 домов. Добровольное страхование — тот инструмент, который позволит жителям Кубани решить вопросы по ремонту пострадавших помещений», — сказал замминистра.

В то же время, отметили на мероприятии, о страховании жилья необходимо задуматься и тем, кому не грозят природные катаклизмы. Потому что действие программы распространяется не только на ущерб, полученный от стихийных бедствий, но и на последствия пожаров, аварий систем жизнеобеспечения, противоправных действий третьих лиц, например, заливов квартиры соседями.

Программа добровольного страхования призвана помочь людям обезопасить свое жилище заранее. Ее основными достоинствами являются ценовая доступность — от 75 рублей в месяц, гарантия денежной компенсации и господдержка.

Как сообщили представители Фонда развития жилищного страхования, за время действия программы выплаты по страховке получили 113 семей, а общее число застрахованных помещений составляет порядка 38 тыс.

Получить подробную информацию или консультацию об условиях программы можно на сайте или по телефонам горячей линии 8-800-250-87-70, 8 (861) 255-32-44, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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