В Краснодаре подвели итоги летней Спартакиады учащихся России

Награждение прошло в спорткомплексе «Чемпион».

Эти соревнования — крупнейшее массовое спортивное мероприятие в крае и самое важное для большинства участников в уходящем году.

«Оно одно такое. И оно одно массовое, принимает более 5 тыс. ребят. Это малые Олимпийские игры. Вот как они для России, так и для нас, для края важны. Как тренеры работают, как муниципальные образования работают, как наши ребята выступают», — сказала министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Выступили кубанские спортсмены на уровне — заняли четвертое место в общекомандном зачете вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью. Не было равных спортсменам традиционно в пляжном волейболе, прыжкам на батуте, легкой атлетике, гандболе и дзюдо.

«Центр олимпийской подготовки находится в Армавире, там прекрасные спортивные базы. Внимание со стороны руководства края и министерства спорта края. Естественно, и результат соответствующий», — отметил президент федерации самбо и дзюдо Краснодарского края Рудольф Бабоян.

Кубань стала одной из главных площадок соревнований. В крае прошли 22 финальных этапа Спартакиады из 56. Кроме того, параллельно с всероссийской проходила и краевая Спартакиада. Кубанские турниры были разбиты по зональному принципу. В своих группах лучшими в общем зачете стали Славянский, Белореченский, Гулькевичский, Брюховецкий, Новопокровский районы и Краснодар.

«Я много поездил по краю. Я был удивлен тем, что сегодня в каждом районе, районном центре великолепные залы. Эта программа строительства сдвинулась. Очень много детей сейчас занимается не только гандболом, но и другими видами спорта», — сказал старший тренер ГК «Кубань» Александр Тарасиков.

Для желающих принять участие в следующей Спартакиаде 2018-й год станет подготовительным. Этот турнир проводится раз в два года.

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