В Краснодаре подвели итоги молодежного конкурса бизнес-проектов

Старшеклассники, которые смогли доказать актуальность и востребованность своей идеи, боролись за денежные призы. Соревнование проходило за счет средств президентского гранта.

«Все это говорит о том, что они проработали финансово-экономические модели, посмотрели, насколько возможны эти проекты сегодня. Применимы ли в хозяйстве, в экономике Краснодарского края, какой они могут принести эффект», — сказал первый заместитель министра экономики Краснодарского края Андрей Палий.

«Учить занятию предпринимательством нужно именно с азов, со школы. И в дальнейшем, будучи студентами, они будут развивать свои навыки», — считает руководитель департамента инвестиций Краснодарского края Юрий Волков.

Участники фестиваля, а заявок было подано более 20 тыс., прошли несколько отборочных туров. В финал вышли только десять проектов.

«Я предлагаю различные мастер-классы и курсы, которые научат профессионально готовить кофе», — рассказала финалистка конкурса бизнес-проектов София Гоголева.

Экспертная комиссия выбрала трех победителей. Деньги на дальнейшее развитие своих идей получили проекты конно-спортивного клуба, ресторана самообслуживания и кормушек для бездомных животных. Последний бизнес-проект краевая ассоциация малого и среднего предпринимательства взялась полностью профинансировать.

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