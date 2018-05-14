В Краснодаре подвели итоги научно-практической конференции «Эврика»

Краевой конкурс среди школьников прошел уже в 17-й раз.

В 2018 году он собрал около 400 участников со всех районов Кубани. Учащиеся защищали свои проекты в 29 направлениях. Жюри выбрало почти 100 победителей. Самых одаренных наградили дипломами и памятными призами.

«Эта идея, которая зародилась на уровне учащегося общеобразовательной школы Кубани, может перейти уже в реальный сектор и работать на благо края и страны в целом», — сказал и. о. министра образования, науки и молодежной политики Константин Федоренко.

Победители регионального этапа отправятся представлять Кубань на всероссийских конкурсах и конференциях. Один из самых престижных — это форум научной молодежи «Шаг в будущее». Он пройдет в 2019 году.

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