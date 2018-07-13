В Краснодаре подвели итоги проекта по формированию комфортной городской среды

Заседание межведомственной комиссии под руководством вице-губернатора Анатолия Вороновского состоялось 13 июля.

В совещании приняли участие представители ЗСК, руководители органов исполнительной власти края, главы муниципалитетов.

На встрече назвали муниципальные образования, в которых в этом году уже проделали работу по реализации проекта без существенных отставаний от графика. Как отметил заместитель главы региона, необходимо продолжать работу в этом направлении.

Как рассказал Анатолий Вороновский, это уникальная возможность за счет государственных средств облагородить и сделать комфортной среду для жителей края. Он напомнил об ответственности за неисполнение мероприятий этого проекта и призвал сполна использовать имеющийся потенциал.

Планируется проведение выездных встреч во всех муниципалитетах края с целью обмена опытом на наглядных примерах.

В 2017 году на благоустройство дворовых и общественных территорий Кубани было предусмотрено более 1,7 млрд рублей, из них 622 млн рублей выделили из краевого бюджета. На обустройство городских парков было направлено 35,8 млн рублей, в том числе 12,7 млн рублей из краевой казны.

На эти средства в 22 муниципалитетах благоустроили 182 дворовые и 42 общественные территории, а также парк, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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