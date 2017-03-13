В Краснодаре подвели итоги рабочие группы по вопросам фермеров

За полгода работы инициативных групп на Кубани рассмотрели больше 100 обращений пайщиков. Промежуточные итоги деятельности подвели в марте на заседании в минсельхозе региона.

Совещание провел заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка. Он отметил, проблемы пайщиков необходимо решать на местах. Лучшие результаты показали рабочие группы в Каневском, Лабинском, Ейском, Калининском, Отрадненском районах.

«Если нам довести то, что мы наметили, до логического завершения — законодательные изменения, изменения в подходах по применению определенного рода законов по продлению аренды, то уже, по большому счету, мы чего-то достигли», — считает полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух.

Рабочая группа не только рассматривает обращения фермеров, но и анализирует ситуацию в целом. Это поможет выстроить новую систему земельных отношений. Рабочая группа региона уже предложила увеличить кворум собраний пайщиков для принятия общих решений, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полномочный представитель губернатора Кубани Вячеслав Легкодух 9 марта рассказал, как работает краевая рабочая группа для оказания содействия фермерам в решении спорных вопросов, связанных с использованием сельскохозяйственных земель.

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