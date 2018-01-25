В Краснодаре подвели итоги регионального чемпионата WorldSkills

На сцену за дипломами и медалями вышли почти 500 студентов колледжей и техникумов. Чтобы получить награды, в течение трех дней будущие строители, парикмахеры, повара, дизайнеры, ветеринары и многие другие специалисты соревновались в своем мастерстве.

«Требования к рабочей профессии сегодня очень высоки. Это и умение работать в команде, и владение техническим английским языком, и полное владение компьютерными системами», — сказал и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

Мастерство участников оценивали эксперты. Почти 600 человек следили за тем, чтобы все задания выполнялись строго по правилам и с соблюдением техники безопасности. Чтобы показать себя во всей профессиональной красе, студенты готовились к чемпионату не один месяц.

«Прошлый чемпион — тоже студент нашего колледжа. Я еще с прошлого года с ним готовился, смотрел, обучался. В этом году участвовал я», — рассказал победитель регионального чемпионата WorldSkills Russia Олег Ибрагимов.

Победители регионального этапа отправятся на всероссийский чемпионат. Он пройдет в августе в Южно-Сахалинске.

Вернуться на ленту

Источник