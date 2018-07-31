В Краснодаре подвели итоги весеннего призыва на военную службу

На сборный пункт края, а затем в войска направили более 700 человек.

«Город с поставленными задачами и нормой призыва справился», — сказал заместитель главы Краснодара Сергей Васин.

Основная масса призывников краевого центра и других муниципальных образований края будет служить в подразделениях войск Южного военного округа. Всего в войска от Западного и Прикубанского комиссариата отправлено 316 человек, от Карасунского и Центрального — 390.

Закончившийся весенний призыв стал восьмым, в ходе которого 165 призывников отправили для службы в спортивных ротах ЦСКА. Кроме того, полностью выполнен наряд по набору казаков для службы в армии.

Казаки Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска будут служить в 7-й гвардейской дивизии в Новороссийске, в Президентском полку в Москве и других военных частях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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