В Краснодаре подвели промежуточные итоги избирательной кампании в ЗСК

Из девяти политических партий, которые могут принимать участие в выборах, избирком зарегистрировал пять. Это КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия» и «Единая Россия».

«В аппарат уполномоченного по правам человека жалоб не поступало. Проводя мониторинг СМИ по общей ситуации в регионе, можно сделать вывод о том, что избирательная кампания проходит в соответствии с российским законодательством», — сказал уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

В этом году количество избирательных участков увеличится. По всему краю откроют более 2,5 тыс. Проголосовать можно будет не только по месту регистрации, но и по месту жительства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы в ЗСК пройдут 10 сентября.

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