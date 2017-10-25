В Краснодаре поэтесса Дарья Владимирова проведет творческий вечер

Мероприятие состоится в «Одном театре» 2 ноября.

Поэтесса Дарья Владимирова представит программу «Из Петербурга в Тбилиси». Творческий вечер будет представлен как синтез стихов, музыки и танца. Мероприятие пройдет при участии режиссера-постановщика и балетмейстера Большого театра Софии Лыткиной, а также артиста из Санкт-Петербурга Тимофея Пендика, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Начало в 20:00.

Дарья Владимирова родилась в Краснодаре. Стихи пишет с 16 лет.

Тур «Из Петербурга в Тбилиси» организован в октябре. Премьера состоялась в Санкт-Петербурге. Завершат тур в Грузии. Там проведут презентацию сборника стихов поэтессы.

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