В Краснодаре поезд насмерть сбил девушку

Авария произошла 11 марта на железнодорожном переезде в районе Витаминкомбината.

«В 6:45 на железнодорожном переезде поезд Краснодар — Ростов-на-Дону сбил 24-летнюю девушку, которая переходила пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. По факту проводится проверка.

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