В Краснодаре погасили право собственности на 11 несанкционированных ларьков

Речь идет о 33 несанкционированных торговых павильонах, которые установили на оживленных перекрестках города.

Демонтажа этих павильонов в начале года поручил добиться глава Краснодара Евгений Первышов.

«Управление муниципального контроля продолжает добиваться в суде демонтажа незаконных ларьков и киосков по 33 адресам. В законную силу на данный момент вступило 17 решений судов об отмене права собственности. Погашены права собственности на 11 объектов. Бывшие владельцы подали 14 апелляционных жалоб. Из них четыре рассмотрены судом в июле — августе. Все они оставлены без удовлетворения», — сказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Таким образом незаконными и подлежащими демонтажу признаны еще четыре объекта: павильон площадью 16,7 кв. м по улице Красная/имени Гаврилова; павильон 16,7 кв. м по улице имени Толбухина/Славянская; павильон 16,7 кв. м по улице Красных Партизан, напротив дома 159; павильон 16,7 кв. м по улице имени Воровского/имени Атарбекова.

Особенность конструкций в том, что это нестационарные торговые объекты, по каждому из которых зарегистрировано право собственности как на капитальные строения. В ходе проверки выяснилось, что на основании этого их владельцы смогли в начале 2000-х годов получить право собственности на земельные участки.

После того, как администрация города по заданию главы Краснодара начала добиваться демонтажа киосков, по многим адресам владельцы конструкций предприняли попытки залить фундамент под ларьками, создавая видимость капитального строения. Эта работа была пресечена управлением муниципального контроля.

В 2017 году в Краснодаре демонтировано 119 незаконных ларьков и киосков. В 2018 — уже 85. Кроме этого, в судебные инстанции поданы ещё 37 исков в отношении незаконных торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодар.

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