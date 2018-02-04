В Краснодаре погиб водитель врезавшейся в столб Toyota Camry

Авария произошла 4 февраля около 6:00 в районе кольца на Красных партизан.

«По предварительным данным, водитель 1993 года рождения ехал за рулем Toyota Camry и в районе кольца на пересечении улиц Красных партизан и 2-ой Линии не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в бетонный столб. На место приехала реанимационная бригада, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, водитель скончался от полученных травм», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганду ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) Фев 3, 2018 at 11:51 PST

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