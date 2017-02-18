В Краснодаре погорельцам дома на Прокофьева требуется постельное белье

В Краснодаре в феврале продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей дома на улице Прокофьева, в котором произошел пожар.

После того, как жильцы побывали в своих квартирах, они просят помочь с новым постельным бельем. Им требуются матрасы, подушки и одеяла, а также с моющие средства для приведения квартир в порядок после пожара.

«Мы ведем постоянную работу с пострадавшими. Они благодарны всем, кто помогает справиться с бедой. Список необходимого обновляется, верхней одежды, например, сейчас достаточно. Теперь крайне необходимо постельное белье, а также бытовая химия — моющие и дезинфицирующие средства. Обращаем внимание, что в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями все вещи должны быть новыми», — рассказала замглавы города Лилиана Егорова.

По ее словам, пострадавшие при пожаре граждане, которые сейчас живут в гостиницах, остро нуждаются в новом нижнем белье — женском, мужском и детском. Собственникам сгоревших квартир необходимы средства бытовой химии. Это тряпки, швабры, губки и щетки, резиновые перчатки, веники, пластиковые ведра, мешки для мусора. По-прежнему требуются средства личной гигиены — от зубных щеток и пасты до туалетной бумаги.

В выходные дни пункты приема гуманитарной помощи работают с 9:00 до 19:00 в Прикубанском округе. На территориях других округов пункты сбора помощи в выходные дни не работают. Они откроются 20 февраля в 9:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3. В храмах Екатеринодарской епархии также проведут сбор средств для пострадавших. Краснодарское краевое отделение общественной организации «Российский Красный Крест» 17 февраля открыло расчетный счет, на который можно перечислить средства в помощь жителям горевшего дома.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 февраля поручил проверить все районы Краснодара на пожароопасность.

В краевой столице 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

Фоторепортаж о ликвидации последствий пожара в доме на улице прокофьеа, 3 смотрите здесь.

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