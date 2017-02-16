В Краснодаре погорельцам на Прокофьева позволят забрать вещи из дома

В Краснодаре 16 февраля приняли решение сформировать пять комиссий, которые помогут жильцам горевшего дома на Прокофьева зайти в свои квартиры, чтобы забрать вещи.

В организации, проводящей обследование здания, рассказали, что об их возвращении в свое жилье речи пока не идет. Пока не получено окончательное экспертное заключение о техническом состоянии дома, поэтому длительное нахождение жильцов в квартирах нежелательно.

В связи с этим сформируют комиссии по количеству подъездов дома. В них войдут сотрудники администраций Прикубанского и Калининского сельского округов, полиции, управляющей компании. Предполагается, что с 17 февраля жильцов будут пускать в дом в сопровождении представителей этих комиссий на короткий период времени, чтобы взять документы, уцелевшие или необходимые вещи.

«Заводить людей в квартиры нужно крайне осторожно, под контролем полиции и специалистов, отвечающих за опись имущества и оценку его состояния. При этом в дальнейшем предстоит произвести осмотр жилых помещений и составить акты по факту причиненного ущерба», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Во время действия режима локальной ЧС на объекте продолжат дежурить и обеспечивать порядок полицейские. Мэр отметил, что необходимо задействовать для этих целей казаков-дружинников, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

О том, как помочь пострадавшим, читайте здесь.

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