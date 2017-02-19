В Краснодаре погорельцам оплатят жилье до восстановления дома на Прокофьева

Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 февраля сообщил, что до момента, когда пострадавший от пожара дом на Прокофьева, 3 будет полностью восстановлен, для всех жильцов подберут временное съемное жилье, которое будет им оплачено.

Пострадавшие смогут туда переехать из гостиниц, где сейчас проживают. Этот вопрос в ближайшие дни начнут решать в индивидуальном порядке. Глава города рассказал жителям дома, что открыт расчетный счет «Российского Красного Креста», на который поступают пожертвования от желающих помочь погорельцам.

«Все поступившие на счет средства будут распределены между жильцами дома. Для компенсации понесенного ущерба. Ни одного рубля пожертвований горожан не будет потрачено на ремонтные работы по дому или оплату временного проживания», — заявил Евгений Первышов.

После пожара в многоквартирном доме на улице им. Прокофьева, 3 в гостиничном фонде города был размещен 191 человек. В том числе 69 в гостинице «Кавказ», 40 — в гостинице «Валенсия», 46 — в гостинице «Уют» и 36 — в Гранд Отеле «Уют», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3. В храмах Екатеринодарской епархии также проведут сбор средств для пострадавших. Краснодарское краевое отделение общественной организации «Российский Красный Крест» 17 февраля открыло расчетный счет, на который можно перечислить средства в помощь жителям горевшего дома.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 февраля поручил проверить все районы Краснодара на пожароопасность.

В краевой столице 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

Фоторепортаж о ликвидации последствий пожара в доме на улице прокофьеа, 3 смотрите здесь.

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