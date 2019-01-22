В Краснодаре появится еще один МФЦ

Дополнительный многофункциональный центр начнет работать в Прикубанском округе.

Его откроют, чтобы разгрузить отделение, расположенное в ТРЦ «Красная площадь». Сейчас среднее время ожидания в этом МФЦ — более 15 минут.

Об этом заявил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков на планерке в ЗСК.

С 2018 года на Кубани работает централизованная система МФЦ — 57 крупных офисов и 286 подразделений. Общее число окон приема заявителей составляет 1 тыс. 286, сообщает пресс-служба ЗСК.