В Краснодаре поймали велосипедиста с кустами конопли, которые он вез в прицепе

Мужчину задержали сотрудниками ППС.

При патрулировании на улице Парковой внимание правоохранителей привлек молодой человек, который ехал на велосипеде с прицепом в виде короба на колесах. Мужчину остановили, коробку открыли. В ней обнаружили растения в горшках.

Экспертиза установила, что это 21 куст конопли общей массой более 90 гр.

В отделе полиции ранее не судимый гражданин признался, что вырастил коноплю дома для собственного употребления, самостоятельно соорудил короб и планировал высадить кусты на своем участке в Юбилейном микрорайоне, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства. Также решается вопрос о возбуждении дела о выращивании конопли. Расследование продолжается.

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