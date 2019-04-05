В Краснодаре покажут 150 репортажных работ на выставке «Золотой объектив-2019»

Она начнется 12 апреля в ТРЦ «Галерея Краснодар», работы авторов разместят на четвертом этаже.

В рамках фотовыставки «Золотой объектив-2019» будут показаны репортажные фото 19 авторов, среди них серия снимков победителя этого года — фотокорреспондента интернет-портала «Кубань 24» Николая Хижняка. Помимо этого на выставке разместят лучшие работы, представленные фотографами на творческий конкурс Союза журналистов Краснодарского края.

По словам председателя Союза журналистов Дианы Горбань, фото участников выставки будут выставлены там, где их увидит большое количество людей.

«Есть планы по некоторым другим торговым и бизнес-центрам. Надеемся на то, что выставка будет интересна и в вузах», — сказала Диана Горбань.

Выставка проводится в честь 60-летия Союза журналистов Краснодарского края. Ее открытие состоится на четвертом этаже ТРЦ «Галерея Краснодар» 12 апреля в 16:00. Вход со стороны улицы Октябрьской. Продлится фотовыставка до 12 июня, сообщается на сайте Союза журналистов Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фотокорреспондент интернет-портала «Кубань 24» Николай Хижняк получил приз конкурса «Золотой фотообъектив-2018» с фоторепортажем «Наводнение в Туапсе».