В Краснодаре покажут военный фильм «Спасти Ленинград»

Премьерный показ драмы Алексея Козлова состоится 27 января в «Кубанькино».

Лента «Спасти Ленинград» будет идти в «Кубанькино» до 20 февраля.

Продолжит тему, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда, фильм режиссера Федора Попова «Коридор бессмертия», который выйдет на экраны 9 мая. Это военная драма о ленинградской девочке, которой предстоит доставить в блокадный город ценный груз и военное снаряжение, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — почти 900 дней. Погибли сотни тысяч жителей города. Эвакуацию ленинградцев осуществляли по «дороге жизни» — через Ладожское озеро.