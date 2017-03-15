В Краснодаре показали копию старинной книги «Апостол»

Посетителям Литературного музея Кубани 14 марта показали копию первой печатной книги 17 века «Апостол». Из архива старинное издание достали в честь праздника — Дня православной книги.

В 2009 году праздник внесли в общецерковный календарь. Дату приурочили ко дню, когда диакон Иван Федоров закончил работать над оригиналом «Апостола».

«По велению Ивана Грозного в 1553 году в Москве был учрежден первый печатный двор. Иван Федоров принимал участие и в строительстве печатного двора, и в его оборудовании. Он изобрел первый печатный станок, фактически собрав своими руками, выточив каждую деталь», — рассказала старший научный сотрудник музея Наталья Ламосова.

В День православной книги первокурсники Екатеринодарской духовной семинарии приходят в литературный музей на экскурсию. Специальные выставки проходят и в библиотеках края. В школах в честь праздника проводят уроки истории книгопечатания, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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