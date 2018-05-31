В Краснодаре показали произведения Карла Фаберже

Ювелирные изделия, которые практически не известны исследователям, представили в музее имени Е. Д. Фелицына в экспозиции «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска».

Произведения фирмы Карла Фаберже — это две папки с накладными серебряными позолоченными пластинами, выполненными в технике чеканки с использованием многоцветной эмали. Уникальные вещи созданы в Петербурге по специальному заказу Кубанского казачьего войска в 1911 и 1914 годах.

Первая папка изготовлена для приветственного адреса к 100-летнему юбилею Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Вторая папка посвящена 70-летию атамана М. П. Бабыча и 50-летию его службы в офицерских чинах.

Также в музее на выставке «Камни земные. Небесные царские», которая завершится 25 июня, можно увидеть камнерезные работы фирмы Фаберже: фигурку нефритового слоника и печати, вырезанные на горном хрустале, сообщает пресс-служба музея.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник