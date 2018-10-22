В Краснодаре покажут 60 подлинников работ Марка Шагала

В краевой столице открылась выставка предметов искусства «Арт-Краснодар».

«Здесь представлены работы начала 20-х годов из серии «Мертвые души». Эти работы, наверное, по праву считаются той графической серией, которая дала путь Шагалу в мир большого искусства», — рассказал совладелец галереи современного искусства PS Gallery (Ростов-на-Дону) Павел Башмаков.

Кроме картин знаменитого мастера, выставка порадует и работами современных художников. Здесь можно не только увидеть более тысячи пейзажей и портретов живописцев из разных уголков страны, но и приобрести понравившуюся работу. Также в экспозиции — антиквариат, ювелирные украшения, гобелены, керамика ручной работы, витражи, скульптуры и авторские игрушки.

«Я, конечно, под впечатлением нахожусь. Мне очень понравились картины. Я увидела, что у нас очень много талантливых людей», — сказала жительница Краснодара Ирина Терещенко.

Выставка искусства «Арт-Краснодар» будет работать до 28 октября в «Кубань Экспоцентре».

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