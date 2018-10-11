В Краснодаре покажут документальный фильм «Переживем»

Бесплатный показ состоится 23 октября в КЦ «Типография».

Фильм снял фотограф Михаил Мордасов в рамках документального проекта «Дети 1917 года», в котором приняли участие 22 долгожителя из четырех стран мира.

На показе фильма Михаил Мордасов расскажет о работе над проектом и о его героях, покажет фотографии и ответит на вопросы зрителей.

«В фильме люди, родившиеся в России ровно 100 лет назад, рассказывают о своей судьбе. Глубоко личные воспоминания долгожителей складываются в историю страны последнего века. Монологи ровесников революции записаны в 2017 году в привычной для них обстановке», — рассказал создатель ленты.

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