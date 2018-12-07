В Краснодаре покажут фильм «Ханна: нерассказанная история буддизма»

07 декабря в 10:57

Единственный показ документального фильма пройдет 22 декабря в 17:00 в кинотеатре «Киномакс».

«Из «хиппового» Копенгагена Ханна и ее муж Оле отправляются в Катманду, где становятся единственными западными учениками 16-го Кармапы — первого сознательно перерождающегося ламы Тибета. Вдохновленные новыми знаниями, они стремятся поделиться ими со всем миром. Из Европы в Северную Америку, через крушение коммунистического режима в Восточной Европе и России, похищение Ханны и Оле партизанами в Южной Америке, сюжет фильма следует за великой женщиной по бурному, постоянно меняющемуся миру», — говорится в описании фильма.

Перед показом картины запланировано вступительное слово Марины Виллер, которая знала Ханну Нидал лично, путешествовала с ней и видела, как она работает и живет. После просмотра гостья ответит на вопросы аудитории, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

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