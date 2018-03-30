В Краснодаре покажут картины 53 молодых художников

Открытие «Краевой молодежной выставки» состоится в выставочном зале изобразительных искусств 3 апреля в 16:00.

Экспозиция включает более 100 живописных и графических работ. Центральная роль отведена художникам, только начинающим свой творческий путь.

Посетители смогут увидеть академическую живопись, абстрактное искусство, работы, выполненные в смешанных техниках. Участники демонстрируют богатое жанровое разнообразие, различные школы и подходы к творчеству.

Выставка Союза художников России будет работать до 15 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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