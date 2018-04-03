В Краснодаре покажут картины художников Адыгеи

Выставка «Союз. Регион 01» откроется в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 26 апреля.

В экспозиции представят 80 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Авторы работ — Борис Воронкин, Аслан Куанов, Евгений Пелипенко, Василий Нихотин, Абдулах Берсиров, Эдуард Овчаренко, Теучеж Кат, Давид Манакьян, Феликс Петуваш и Геннадий Назаренко, Рамазан Хуажев, Мухарбий Гогуноков, Елена Корнюшина, Гошефиж Абредж, Ольга Бреславцева, Елена Абакумова, Татьяна Ваганова.

«Пребывая в тесном взаимодействии, проявляя помощь или становясь помехой, и этим, помогая друг другу в еще большей степени, художники Адыгеи создают произведения о мире, предназначенном для нас, о сегодняшних проблемах, о прошлом и будущем и ждут диалога со зрителем», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Открытие состоится 26 апреля в 16:00. Выставка будет работать до 7 мая.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник