В Краснодаре покажут микроминиатюры художника Эдуарда Казаряна

В историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына 28 марта в 12:00 откроется выставка из частной коллекции народного художника Армении «Мир чудес. Искусство микроминиатюры».

Эдуард Казарян — механик-миниатюрист, основатель микроминиатюрного искусства и создатель микроскопических инструментов, движущихся фигур и картин. Автор изготовил около 1 тыс. микроминиатюр, разглядеть которые можно через микроскоп или сильнейшее увеличительное стекло, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИАМЗ имени Е. Д. Фелицына.

Некоторые миниатюры можно рассмотреть только при помощи оптического увеличения в 5 тыс. раз. Фигурки многих миниатюр движутся. Десять самых миниатюрных композиций Казаряна занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Свои работы художник создавал на зернах злаков, песчинках, использует в работе человеческий и конский волос, часто разрезанный на 100 частей, пылинки драгоценных металлов и камней.

В экспозицию вошли 20 работ мастера: «Музыканты» — из слоновой кости, на срезе рисового зерна, «Олени» — гравировка на янтаре со вставкой из золота и яшмы, караван верблюдов в ушке иглы и другие.

Работа выставки продлится до 4 мая.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник