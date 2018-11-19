В Краснодаре покажут отреставрированную версию «Сталкера»

Единственный показ фильма Андрея Тарковского пройдет 24 ноября в кинотеатре «Киномакс-Краснодар».

Отреставрированная версия фантастической кинокартины впервые была показана на 73-м Венецианском международном фестивале в 2016 году. В 2017 году в нью-йоркском кинотеатре Walter Reade Theater за неделю проката фильм собрал более 30 тыс. долларов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

После показа краснодарский кинообозреватель Алексей Двоеглазов поговорит со зрителями о картине, претерпевшей второе рождение.

«Сталкер» — фантастический фильм режиссера Андрея Тарковского, снятый в 1979 году по мотивам повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких. В картине снимались Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Алиса Фрейндлих и Николай Гринько. «Сталкер» получил приз экуменического жюри в 1980 году на Каннском кинофестивале.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник