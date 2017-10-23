В Краснодаре покажут работы победителей конкурса фотожурналистики имени Стенина

Экспозиция откроется 24 октября в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына.

В этом году в Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина приняли участие представители 76 стан. Победителями и призерами стали молодые фотографы из России, Китая, Индии, Испании, Италии, Сербии, Греции и других стран.

В музее имени Фелицына покажут работы победителей конкурса, открытие экспозиции — в 12:00. В выставочном зале факультета архитектуы и дизайна КубГУ откроется выставка финалистов конкурса. Там же проведут лекцию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе фестиваля PhotoVisa.

Выставка предоставлена Международным информационным агентством «Россия сегодня». Конкурс проводят с 2015 года. Его назвали в честь фотожурналиста, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Донецке в 2014 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году тема фестиваля — «Штрихи к портрету века. 1917 — 2017. К столетию Октябрьской революции». Краснодарский фотографический фестиваль представит зрителям 15 выставок, которые пройдут в музеях, галереях и выставочных залах. Всего будет работать 12 площадок.

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