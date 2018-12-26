Выставка «50 мировых шедевров живописи» откроется 10 января 2019 года в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Краснодарскому зрителю представят технологию интерактивной живописи. На полотна нанесен специальный код, который считывается благодаря приложению. При наведении на произведение искусства смартфона или планшета, перед зрителем предстанет ожившая картина с анимированными элементами. На полотнах при помощи специальных средств будут опадать лепестки цветов, плыть облака и даже оживать персонажи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе выставочного зала.

Посетители смогут увидеть репродукции полотен, оригиналы которых находятся в музеях всего мира — от парижского Лувра до Эрмитажа и Третьяковской галереи. В хронологическом порядке на выставке будут представлены картины с XII по XX столетия. Краснодарцы увидят работы Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Ван Гога, Дали, Пикассо, Брюллова, Крамского, Шишкина, Айвазовского, Васнецова.

В рамках выставки будет работать творческая мастерская, где каждый сможет написать свой шедевр.

Экспозиция в Краснодаре будет открыта до 12 февраля 2019 года.

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