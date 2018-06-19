В Краснодаре покажут репродукции картин Рубенса

Выставка «Рубенс. Аллегория чувств» пройдет с 26 июня по 2 сентября в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Зрители увидят 40 репродукций работ Питера Пауля Рубенса, получат возможность детально и подробно изучить копии известных картин и узнать историю жизни художника.

Питер Пауль Рубенс — фламандский живописец, воплотивший подвижность и чувственность эпохи барокко. Помимо работ на мифологические и религиозные темы, Рубенс также писал портреты и пейзажи.

Рубенс создал собственную школу, считавшуюся лучшей в Европе, у него обучались художники, скульпторы, граверы. На его творчество ориентировались и опирались многие поколения живописцев, сообщается на сайте Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.

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