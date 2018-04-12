В Краснодаре покажут ретроспективу фильмов с Бельмондо

В «Кубанькино» 17 и 18 апреля пройдет цикл кинопоказов «Баловень судьбы», посвященный 85-летию со дня рождения французского актера.

Зрители смогут увидеть картины «Профессионал» режиссера Жоржа Лотнера и «Чудовище» режиссера Клода Зиди, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году во Франции. Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме «Мольер», но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины. Всемирную известность французу принесла роль беспечного негодяя Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино.

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