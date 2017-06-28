В Краснодаре покажут ретроспективу фильмов с Джиной Лоллобриджидой

В «Кубанькино» с 1 по 7 июля пройдет цикл кинопоказов «Хлеб, любовь и тюльпаны», посвященный 80-летию со дня рождения итальянской актрисы.

Зрители смогут увидеть картину о библейском эпосе «Соломон и царица Савская» режиссера Кинга Видора, мюзикл о событиях Второй мировой войны «Без ума от оперы» режиссера Марио Коста.

Завершит ретроспективный показ драма «Имперская Венера» режиссера Жана Делануа об истории жизни любимой сестры французского императора Наполеона Бонапарта Полины Бонапарт. Кинофильм был отмечен в 1964 году кинопремией «Серебряная лента», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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