В Краснодаре покажут шоу Blue man group

Это новаторское произведение известной международной компании, которая работает в сфере развлечений.

Шоу соединяет в себе музыку и современные компьютерные технологии.

«Начиная работу над Blue man group, мы пытались представить жизнь людей в середине XIX века. Представьте, что в город приезжает цирк и вы впервые в жизни видите слона. Это же просто невероятно!» — рассказал сооснователь шоу Крис Винк.

В центре шоу три персонажа. Они взаимодействуют с публикой без слов — с помощью музыки, движения и цвета.

Представление уже увидели больше 35 млн человек по всему миру. В России премьера пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге, после нее артистов ждет гастрольный тур по семи городам, среди которых будет Краснодар.

В столице Кубани шоу представят в 2019 году. Спектакли пройдут с 25 января по 3 февраля в «Баскет-холле».

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