В Краснодаре поклонники почтят память Кобзона на специальных встречах

Ближайшие три дня после 18:00 в Музыкальном театре смогут собраться те, кто хочет почтить память народного артиста.

«Вся Кубань, вся культура Кубани бесконечно скорбит в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Этот человек был очень близок нашему краю. Они дружили с Григорием Пономаренко, с Леонардом Гатовым. Он многое сделал для развития культуры нашего региона», — сказал заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин.

Большой концерт памяти пройдет в октябре в Краснодаре. На сцене Музыкального театра выступят хор и симфонический оркестр, в их исполнении прозвучат известные песни Кобзона.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник