В Краснодаре полицейские предотвратили попытку парня прыгнуть с ж/д моста

Инцидент произошел на переходном мосту над железнодорожными путями вокзала Краснодар-1.

К полицейским на вокзале Краснодар-1 обратился мужчина и рассказал о том, что с моста собирается прыгнуть парень. Полицейские пришли на мост, в тот момент молодого человека от прыжка удерживал прохожий мужчина. Правоохранители предотвратили попытку парня прыгнуть с моста, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Участником инцидента оказался житель Гулькевичского района, его доставили в дежурную часть и там передали медикам скорой помощи.