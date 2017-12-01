В Краснодаре полицейские и активисты провели акцию «Внимание, фальшивка!»

01 декабря в 15:59

Во время акции жителям и гостям краевого центра напомнили об основных признаках поддельных купюр и ответственности за их оборот.

Правоохранители и активисты «Молодежного патруля» также рассказали о том, что изымаемые из оборота поддельные деньги имеют высокое качество, выполнены способом струйной и электрофотографической печати с имитацией основных степеней защиты, что затрудняет их выявление. Для закрепления беседы прохожим раздали специальные памятки.

Без внимания не остались магазины и места общепита, где участники акции вручили сотрудникам торговых точек плакаты и призвали проявлять особую бдительность при обращении с купюрами 1 тыс. и 5 тыс. рублей, порекомендовали в случае обнаружения подозрительных банкнот незамедлительно обращаться в полицию. В связи с приближающимися новогодними праздниками стражи правопорядка напомнили, что необходимо быть особенно внимательными, так как число посетителей торговых точек увеличится в несколько раз.

С января 2017 года в Краснодаре возбудили более 200 уголовных дел по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Всего из оборота изъяли более 500 купюр, вызывающих сомнение в подлинности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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