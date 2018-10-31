В Краснодаре полицейские изъяли у массажиста более 100 свертков с наркотиками

Мужчину остановили на улице Пашковский перекат по подозрению в сбыте запрещенных веществ.

При досмотре у задержанного 33-летнего уроженца Челябинской области нашли 102 свертка с веществом светлого цвета. Оказалось, что накануне мужчина успел разложить наркотики еще по шести тайникам. Дальнейшая экспертиза показала, что в свертках — около 40 г N-метилэфедрона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Подозреваемый рассказал полицейским, что он уже семь лет работает в краевом центре массажистом. Подработку наркокурьером он нашел через популярный мессенджер, с помощью которого связывался с работодателем. Тот подсказывал, где находятся тайники с крупными партиями наркотиков. Злоумышленник забирал запрещенные вещества, расфасовывал их в полиэтиленовые пакетики и делал закладки на территории города.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела. За сбыт крупной партии наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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