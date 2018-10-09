В Краснодаре полицейские с поличным поймали закладчика метилэфедрона

Жителя Астраханской области задержали в октябре на улице Валерия Гассия.

Полицейские на улице обратили внимание на парня, который вел себя подозрительно, оглядывался по сторонам и заметно нервничал. На требование предъявить документы он не отреагировал и попытался убежать. Гражданина остановили, при этом он оказал сопротивление. За это в его отношении составили протокол за неповиновение сотруднику полиции.

Во время досмотра у ранее не судимого 29-летнего парня нашли и изъяли 36 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета. Сотрудники отдела пол контролю за оборотом наркотиков установили, что задержанный временно жил в хостеле. Там нашли еще два пакета с аналогичным веществом, фасовочные приборы и электронные весы. Экспертиза установила, что вещество — N-метилэфедрон весом более 25 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

В отделе парень сказал, что приехал в Краснодар в конце августа на поиски работы. Свою причастность к распространению наркотиков он отрицает.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Его поместили под стражу, ведется следствие.

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